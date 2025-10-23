"Жесткая линия": в США раскрыли план ЕС после срыва саммита в Будапеште

По словам эксперта, Трамп недостаточно опытен в политике и поэтому легко поддается на многочисленные дипломатические уловки европейцев.

"Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) продолжим в том же духе", — пояснил Сакс.