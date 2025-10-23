Спецоперация, 23 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины

Де Вевер, чья страна ранее высказывалась резко против кредита Киеву под замороженные активы РФ и предупреждала об опасном прецеденте, отметил, что ждет на саммите ЕС обсуждения юридических деталей использования российских активов, пока никаких предложений он не видел.

Если ЕС использует активы России, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, подчеркнул премьер Бельгии перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, по его словам, ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования российских суверенных активов.