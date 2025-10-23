https://ria.ru/20251023/spetsoperatsiya-2050210467.html
Спецоперация, 23 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины
Спецоперация, 23 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины - РИА Новости, 23.10.2025
Спецоперация, 23 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
Путин о реакции России в случае удара Tomahawk по территории страны
ОТВЕТ РОССИИ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ TOMAHAWK ПО ТЕРРИТОРИИ РФ БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫМ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ОШЕЛОМЛЯЮЩИМ - ПУТИН
2025-10-23T20:59
true
PT0M22S
Российский боец: "ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами"
Украинские солдаты бегут из Красноармейска (Покровска – укр.) группами до десяти человек, сообщил РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным "Днепр"
2025-10-23T20:59
true
PT3M26S
Видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ
Пророссийские хакеры предоставили РИА Новости видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ. Представители группировок KillNet и Beregini сегодня сообщили агентству, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины".
2025-10-23T20:59
true
PT0M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d8344fb6f42d1a878e77fe50133e0573.jpg
Уничтожение замаскированной антенны ВСУ
Оператор оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский" с позывным "Небо" в сложных погодных условиях сумел не только обнаружить хорошо замаскированную антенну ВСУ, но и уничтожить ее с ювелирной точностью, следует из видео, предоставленного РИА Новости оператором.
2025-10-23T20:59
true
PT0M19S
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ
за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1580 военнослужащих, следует из сводки МО РФ
.
США пытаются быть миротворцами
Министерство финансов США заявило, что введение новых санкций против России обусловлено тем, что у Москвы
якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине
.
Главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе
23 и 24 октября согласованный накануне постпредами 19-й пакет санкций против России, разработку будущего 20-го пакета, новый кредит Киеву
с гарантиями под замороженные российские суверенные активы, а также дальнейшее наращивание Европой
оборонных расходов.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что считает необходимым, чтобы стороны конфликта на Украине зафиксировали нынешние позиции на линии соприкосновения и прекратили боевые действия.
Трамп отметил, что Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России.
Китайский лидер Си Цзиньпин
может оказать влияние на ход украинского мирного процесса, добавил Трамп.
Президент США отметил, что рассчитывает на проявление здравого смысла со стороны президента России Владимира Путина
и Владимира Зеленского
при поиске путей урегулирования конфликта.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
заявил, что первым шагом в украинском мирном процессе должно быть полное прекращение огня.
Рютте добавил, что новые американские санкции против российских компаний заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине.
Активы России на службе у Европы
Все страны ЕС
должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер Бельгии
Барт де Вевер.
Де Вевер, чья страна ранее высказывалась резко против кредита Киеву под замороженные активы РФ и предупреждала об опасном прецеденте, отметил, что ждет на саммите ЕС обсуждения юридических деталей использования российских активов, пока никаких предложений он не видел.
Если ЕС использует активы России, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, подчеркнул премьер Бельгии перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, по его словам, ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования российских суверенных активов.
Нидерланды
поддерживают идею использования замороженных активов РФ, но риски в ЕС должны нести все вместе, заявил в четверг премьер-министр страны Дик Схоф перед началом саммита стран Евросоюза.
Урегулирование украинского конфликта
Россия не видит значимых препон в продолжении российско-американских контактов по согласованию политических рамок украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Президент Индонезии Прабово Субианто
и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
отметили, что желают скорейшего окончания конфликтов на Украине и в секторе Газа.
Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Евросоюз не препятствовал процессу урегулирования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан
.
Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила 31 тело погибших российских бойцов, сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.