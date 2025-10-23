Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
09:32 23.10.2025
Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
Вспышка на обратной стороне Солнца с выбросом плазмы, произошедшая в ночь на 22 октября, может из самых мощных и относиться к классу X10
2025
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
Вспышка на обратной стороне Солнца может оказаться одной из самых мощных

Выброс протуберанца
Выброс протуберанца
Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вспышка на обратной стороне Солнца с выбросом плазмы, произошедшая в ночь на 22 октября, может из самых мощных и относиться к классу X10, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Честно говоря, даже страшно оценивать (сколько это было в X-баллах – ред.). Очень похоже на X10", - говорится в сообщении.
Вспышки класса X10 являются самыми мощными, они могут классифицироваться как сверхмощные и оказывать серьезное влияние на жизнь на Земле.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
