Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 23.10.2025
Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
Вспышка на обратной стороне Солнца с выбросом плазмы, произошедшая в ночь на 22 октября, может из самых мощных и относиться к классу X10, сообщили в Лаборатории РИА Новости, 23.10.2025
Ученые рассказали о мощной вспышке на обратной стороне Солнца
Вспышка на обратной стороне Солнца может оказаться одной из самых мощных