В ГД рассказали, кому грозит штраф за отсутствие временной регистрации
23.10.2025
В ГД рассказали, кому грозит штраф за отсутствие временной регистрации
В ГД рассказали, кому грозит штраф за отсутствие временной регистрации
В ГД рассказали, кому грозит штраф за отсутствие временной регистрации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отсутствие прописки обернется для нарушителя штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до пяти тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до трех тысяч — в остальных регионах России", — сказал он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
По словам Колунова, у каждого россиянина должна быть либо постоянная регистрация — по месту жительства, со штампом в паспорте, либо временная — по месту пребывания. Вторую нужно оформлять, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.
Если же он, например, более трех месяцев снимает квартиру в другом регионе, но временной регистрации не имеет, то оштрафовать могут и владельца квартиры. Причем для юридического лица сумма будет гораздо больше — до 800 тысяч рублей.
Жить без временной регистрации можно у близких родственников, уточнил депутат. Он пояснил, что имеются в виду супруги, родители, бабушки и дедушки, дети и внуки, причем они должны быть зарегистрированы на территории региона. Главное в таких случаях — подтвердить факт родства, заключил Колунов.
