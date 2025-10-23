https://ria.ru/20251023/shtraf-2050043961.html
В ГД рассказали, кому грозит штраф за отсутствие временной регистрации
2025-10-23T12:19:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
сергей колунов
госдума рф
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие временной прописки
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отсутствие прописки обернется для нарушителя штрафом до пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до пяти тысяч рублей в Москве
и Санкт-Петербурге
, до трех тысяч — в остальных регионах России", — сказал он.
По словам Колунова, у каждого россиянина должна быть либо постоянная регистрация — по месту жительства, со штампом в паспорте, либо временная — по месту пребывания. Вторую нужно оформлять, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.
Если же он, например, более трех месяцев снимает квартиру в другом регионе, но временной регистрации не имеет, то оштрафовать могут и владельца квартиры. Причем для юридического лица сумма будет гораздо больше — до 800 тысяч рублей.
Жить без временной регистрации можно у близких родственников, уточнил депутат. Он пояснил, что имеются в виду супруги, родители, бабушки и дедушки, дети и внуки, причем они должны быть зарегистрированы на территории региона. Главное в таких случаях — подтвердить факт родства, заключил Колунов.