Прокурор запросил для велосипедиста из Франции штраф 100 тысяч рублей

ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон в суде в Приморье запросил назначить штраф в 100 тысяч рублей французскому велосипедисту Софиану Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.

"Прошу суд признать, (Сехили - ред.) виновным... назначить штраф в размере 100 тысяч рублей... с учётом всех обстоятельств снизить его до 40 тысяч рублей, зачесть его в счёт срока (в СИЗО - ред.)", - заявил прокурор в прениях сторон.

Пограничный районный суд в четверг, 23 октября, начал рассмотрение уголовного дела о незаконном пересечении границы России французским велосипедистом Софианом Сехили.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.