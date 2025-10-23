https://ria.ru/20251023/shtraf-2049983683.html
Прокурор запросил для велосипедиста из Франции штраф 100 тысяч рублей
Прокурор запросил для велосипедиста из Франции штраф 100 тысяч рублей
Прокурор запросил для велосипедиста из Франции штраф 100 тысяч рублей
Прокурор в прениях сторон в суде в Приморье запросил назначить штраф в 100 тысяч рублей французскому велосипедисту Софиану Сехили по делу о незаконном... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T08:01:00+03:00
2025-10-23T08:01:00+03:00
2025-10-23T08:01:00+03:00
россия
евразия
франция
https://ria.ru/20251023/sud-2049981382.html
https://ria.ru/20251017/vina-2048960410.html
россия
евразия
франция
Прокурор запросил для велосипедиста из Франции штраф 100 тысяч рублей
Прокурор запросил для велосипедиста из Франции Сехили штраф 100 тысяч рублей
ПОГРАНИЧНЫЙ (Приморский край), 23 окт - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон в суде в Приморье запросил назначить штраф в 100 тысяч рублей французскому велосипедисту Софиану Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ, передаёт корреспондент РИА Новости из Пограничного районного суда Приморского края.
"Прошу суд признать, (Сехили - ред.) виновным... назначить штраф в размере 100 тысяч рублей... с учётом всех обстоятельств снизить его до 40 тысяч рублей, зачесть его в счёт срока (в СИЗО - ред.)", - заявил прокурор в прениях сторон.
Пограничный районный суд в четверг, 23 октября, начал рассмотрение уголовного дела о незаконном пересечении границы России
французским велосипедистом Софианом Сехили.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке
.