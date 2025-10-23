https://ria.ru/20251023/shabutdinov-2050135452.html
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим - РИА Новости, 23.10.2025
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, заявила в суде, что он возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 по своему уголовному делу, передает... РИА Новости, 23.10.2025
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
Адвокат Шабутдинова сообщила о возмещении ущерба 73 потерпевшим