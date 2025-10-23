Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, заявила в суде, что он возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 по своему уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.