Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
17:12 23.10.2025
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим
Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, заявила в суде, что он возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 по своему уголовному делу, передает... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, аяз шабутдинов, москва
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Москва
Обвиняемый в мошенничестве блогер Шабутдинов возместил ущерб 73 потерпевшим

Адвокат Шабутдинова сообщила о возмещении ущерба 73 потерпевшим

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Защита блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, заявила в суде, что он возместил ущерб 73 потерпевшим из 113 по своему уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Он возместил ущерб 73 потерпевшим",- сказала адвокат.
Происшествия
 
 
