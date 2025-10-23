Рейтинг@Mail.ru
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев - РИА Новости, 23.10.2025
12:14 23.10.2025
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев
Введение США новых санкций не ускорит успех переговоров по Украине, а лишь приблизит президента США Дональда Трампа к позиции экс-президента Джо Байдена, заявил РИА Новости, 23.10.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
джо байден
константин косачев
роснефть
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, константин косачев, роснефть, лукойл, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Константин Косачев, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Совет Федерации РФ
Косачев: новые санкции США не ускорят переговоры по Украине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Введение США новых санкций не ускорит успех переговоров по Украине, а лишь приблизит президента США Дональда Трампа к позиции экс-президента Джо Байдена, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Введение США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" - в духе известной логики президента Трампа: повышать ставки и усиливать давление до переговоров, чтобы (якобы) укрепить свои позиции в торге. Однако в данном случае это, полагаю, сработает с точностью до наоборот. Введение новых санкций не приблизит успех переговоров, но приблизит самого Трампа к позиции столь нелюбимого им Байдена", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
МИД прокомментировал решение США о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла"
