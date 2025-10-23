https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050042305.html
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев - РИА Новости, 23.10.2025
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев
Введение США новых санкций не ускорит успех переговоров по Украине, а лишь приблизит президента США Дональда Трампа к позиции экс-президента Джо Байдена, заявил РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:14:00+03:00
2025-10-23T12:14:00+03:00
2025-10-23T12:14:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
джо байден
константин косачев
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_0:43:2987:1723_1920x0_80_0_0_11b5b5eb6003f323f000ac5f43879044.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050025306.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b09d07b4fd52ed1664fa673b3fc30d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, константин косачев, роснефть, лукойл, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Константин Косачев, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Совет Федерации РФ
Новые санкции США приблизят Трампа к позиции Байдена, заявил Косачев
Косачев: новые санкции США не ускорят переговоры по Украине