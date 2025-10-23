Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил выполнить в рамках РГО проект "Географический культурный код гражданина России", который, как ожидается, поможет патриотическому воспитанию и созданию новых образовательных стандартов в России.