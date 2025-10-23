Рейтинг@Mail.ru
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО
23.10.2025
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО
2025
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО

Шойгу предложил создать проект "Географический культурный код гражданина России"

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил выполнить в рамках РГО проект "Географический культурный код гражданина России", который, как ожидается, поможет патриотическому воспитанию и созданию новых образовательных стандартов в России.
"Предлагаю запустить в рамках Русского географического общества проект "Географический культурный код гражданина России". Это должна быть система ориентиров, опираясь на которую, можно формировать патриотическое воспитание своей страны, ее пространство и природу, национальную и культурную самобытность", - сказал Шойгу в четверг на съезде РГО.
Наработки, полученные по проекту "Географический культурный код", помогут разработать новые образовательные стандарты, подготовить линейки мировоззренческих учебников, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Шойгу рассказал о попытках изолировать Русское географическое общество
