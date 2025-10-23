https://ria.ru/20251023/rossiya-2050230278.html
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО - РИА Новости, 23.10.2025
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО
Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил выполнить в рамках РГО проект "Географический... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T23:26:00+03:00
2025-10-23T23:26:00+03:00
2025-10-23T23:26:00+03:00
общество
россия
сергей шойгу
русское географическое общество
россия
Новости
ru-RU
Шойгу предложил выполнить новый проект в рамках РГО
Шойгу предложил создать проект "Географический культурный код гражданина России"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил выполнить в рамках РГО проект "Географический культурный код гражданина России", который, как ожидается, поможет патриотическому воспитанию и созданию новых образовательных стандартов в России.
"Предлагаю запустить в рамках Русского географического общества
проект "Географический культурный код гражданина России". Это должна быть система ориентиров, опираясь на которую, можно формировать патриотическое воспитание своей страны, ее пространство и природу, национальную и культурную самобытность", - сказал Шойгу
в четверг на съезде РГО.
Наработки, полученные по проекту "Географический культурный код", помогут разработать новые образовательные стандарты, подготовить линейки мировоззренческих учебников, добавил он.