В России восстановили популяции трех хищников

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, находившиеся на грани вымирания, восстановлены в России, заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на съезде РГО.
Эти три вида хищников занесены в Красную книгу России.
"Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, находившиеся на грани вымирания, восстановлены (в России
. — Прим. ред.). Причем в случае с ирбисом Южной Сибири — практически с нуля", — говорится в сообщении.
Шойгу
добавил, что РГО поддержало свыше 100 природоохранительных инициатив и выделило 58 тематических грантов.