В России восстановили популяции трех хищников
Хорошие новости
 
12:46 23.10.2025 (обновлено: 14:25 23.10.2025)
В России восстановили популяции трех хищников
хорошие новости
общество
россия
сергей шойгу
общество, россия, сергей шойгу
Хорошие новости, Общество, Россия, Сергей Шойгу
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 года
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 года
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, находившиеся на грани вымирания, восстановлены в России, заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на съезде РГО.
Эти три вида хищников занесены в Красную книгу России.
"Популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, находившиеся на грани вымирания, восстановлены (в России. — Прим. ред.). Причем в случае с ирбисом Южной Сибири — практически с нуля", — говорится в сообщении.
Шойгу добавил, что РГО поддержало свыше 100 природоохранительных инициатив и выделило 58 тематических грантов.
Хорошие новостиОбществоРоссияСергей Шойгу
 
 
