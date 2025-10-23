Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, говоря о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве отметил, что журналист был самоотверженным человеком и погиб, защищая родину.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания проходит в четверг в Тюмени.
"Иван погиб, защищая родину. Мы это прекрасно понимаем. Будучи журналистом, будучи вооруженным стремлением к правде, он рисковал каждый день, он стремился к тому, чтобы люди знали, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых районах. И, конечно же, был самоотверженным, смелым и, при этом, был безумно добрым и душевным человеком", - сказал Горностаев в ходе церемонии прощания.
Он также добавил, что душа Зуева была видна в его улыбке, походке, движениях. Горностаев отметил, что Иван всегда распространял вокруг себя доброту. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" также выразил благодарность маме и бабушке Зуева за его достойное воспитание.
"Он был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Низкий поклон вам от всех наших журналистов. Мы всегда будем его помнить и его память будет увековечена. Спасибо вам. Еще раз примите глубочайшей соболезнования", - сказал Горностаев, обращаясь к маме и бабушке Ивана в ходе церемонии прощания.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
