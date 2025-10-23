Рейтинг@Mail.ru
Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 23.10.2025 (обновлено: 12:23 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/rossija-2050043757.html
Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве
Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве - РИА Новости, 23.10.2025
Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, говоря о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве отметил, что журналист был... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:17:00+03:00
2025-10-23T12:23:00+03:00
донбасс
запорожская область
тюмень
иван зуев
дмитрий горностаев
дмитрий киселев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954146_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_169fe0a7eaa9c9e3d488392568bc7ba8.jpg
https://ria.ru/20251017/voenkor-2048961987.html
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048936455.html
донбасс
запорожская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954146_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_26fb946b60cd1efe46b00265018f195a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, запорожская область, тюмень, иван зуев, дмитрий горностаев, дмитрий киселев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Донбасс, Запорожская область, Тюмень, Иван Зуев, Дмитрий Горностаев, Дмитрий Киселев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве

Горностаев назвал погибшего военкора Зуева самоотверженным человеком

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, говоря о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве отметил, что журналист был самоотверженным человеком и погиб, защищая родину.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания проходит в четверг в Тюмени.
Гендиректор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев о месте, где похоронят военкора Ивана Зуева - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени
17 октября, 18:59
"Иван погиб, защищая родину. Мы это прекрасно понимаем. Будучи журналистом, будучи вооруженным стремлением к правде, он рисковал каждый день, он стремился к тому, чтобы люди знали, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых районах. И, конечно же, был самоотверженным, смелым и, при этом, был безумно добрым и душевным человеком", - сказал Горностаев в ходе церемонии прощания.
Он также добавил, что душа Зуева была видна в его улыбке, походке, движениях. Горностаев отметил, что Иван всегда распространял вокруг себя доброту. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" также выразил благодарность маме и бабушке Зуева за его достойное воспитание.
"Он был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Низкий поклон вам от всех наших журналистов. Мы всегда будем его помнить и его память будет увековечена. Спасибо вам. Еще раз примите глубочайшей соболезнования", - сказал Горностаев, обращаясь к маме и бабушке Ивана в ходе церемонии прощания.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
16 октября, 22:33
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
17 октября, 16:57
 
ДонбассЗапорожская областьТюменьИван ЗуевДмитрий ГорностаевДмитрий КиселевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала