Замглавреда "России сегодня" рассказал о погибшем военкоре Зуеве

Он также добавил, что душа Зуева была видна в его улыбке, походке, движениях. Горностаев отметил, что Иван всегда распространял вокруг себя доброту. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" также выразил благодарность маме и бабушке Зуева за его достойное воспитание.

"Он был отличным профессионалом и до конца был верен своему журналистскому долгу, гражданскому долгу, долгу перед отечеством. Низкий поклон вам от всех наших журналистов. Мы всегда будем его помнить и его память будет увековечена. Спасибо вам. Еще раз примите глубочайшей соболезнования", - сказал Горностаев, обращаясь к маме и бабушке Ивана в ходе церемонии прощания.