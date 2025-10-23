РГО предложило превратить бывшие маяки в туробъекты

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российское географическое общество (РГО) предлагает новый проект с рабочим названием "Места для жизни" для оптимального расселения людей в России, а также превратить бывшие маяки в туристические объекты, заявил президент РГО, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в четверг на съезде общества.