https://ria.ru/20251023/rgo-2050178952.html
РГО предложило превратить бывшие маяки в туробъекты
РГО предложило превратить бывшие маяки в туробъекты - РИА Новости, 23.10.2025
РГО предложило превратить бывшие маяки в туробъекты
Российское географическое общество (РГО) предлагает новый проект с рабочим названием "Места для жизни" для оптимального расселения людей в России, а также... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:38:00+03:00
2025-10-23T18:38:00+03:00
2025-10-23T18:38:00+03:00
общество
россия
сергей шойгу
российское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050160531_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_15aeaf170da6bc27dfa7485e25ef3dda.jpg
https://ria.ru/20251023/putiny-2050151518.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050160531_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1e77b133a422aa56787a219c8264e97e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей шойгу, российское географическое общество
Общество, Россия, Сергей Шойгу, Российское географическое общество
РГО предложило превратить бывшие маяки в туробъекты
РГО предложило проект "Места для жизни" и превратить бывшие маяки в туробъекты
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российское географическое общество (РГО) предлагает новый проект с рабочим названием "Места для жизни" для оптимального расселения людей в России, а также превратить бывшие маяки в туристические объекты, заявил президент РГО, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в четверг на съезде общества.
«
"Предлагаю запустить проект с рабочим названием "Места для жизни". Он позволит на основе новых фактических данных показать идеальные для расселения человека точки регионов России", - сказал Шойгу.
Кроме того, отметил он, в увязке с ним будет стартовать работа РГО по добровольной сертификации туристических объектов, гостиниц, кемпингов, баз отдыха.
"Одними из таких объектов могли бы стать вышедшие из эксплуатации маяки, которые сегодня по законодательству не могут обрести вторую жизнь как туристический объект. Просил бы оформить поручение для решения вопроса совместно с профильными органами власти", - сказал Шойгу
.