15:29 23.10.2025 (обновлено: 15:52 23.10.2025)
Путин остался послушать доклад Матвиенко о демографии
Путин остался послушать доклад Матвиенко о демографии
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
"Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю". Путин обратился к Матвиенко
"Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю", - сказал Путин во время первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, отвечая на вопрос Матвиенко есть ли у президента еще время или ему уже нужно уходить.
политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин остался послушать доклад Матвиенко о демографии

Путин остался слушать доклад Матвиенко о демографии, несмотря на дела

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался послушать доклад о демографии председателя Совета Федерации, председателя Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентины Матвиенко, несмотря на дела.
"Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю", - сказал Путин во время первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, отвечая на вопрос Матвиенко есть ли у президента еще время или ему уже нужно уходить.
Вчера, 15:02
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
