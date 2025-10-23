Путин остался послушать доклад Матвиенко о демографии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остался послушать доклад о демографии председателя Совета Федерации, председателя Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентины Матвиенко, несмотря на дела.
"Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю". Путин обратился к Матвиенко
"Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю", - сказал Путин во время первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, отвечая на вопрос Матвиенко есть ли у президента еще время или ему уже нужно уходить.
политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин остался слушать доклад Матвиенко о демографии, несмотря на дела
