23.10.2025
15:09 23.10.2025
Матвиенко поблагодарила Путина за вовлеченность в проблему демографии
Матвиенко поблагодарила Путина за вовлеченность в проблему демографии

Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко поблагодарила президента России Владимира Путина за беспрецедентную и личную вовлеченность в вопросы демографии в стране.
"Прежде всего я хочу поблагодарить вас за ваше участие в заседании Совета и поблагодарить за то, что такая беспрецедентная ваша личная вовлеченность в вопросы демографии", - сказала Матвиенко в ходе заседания совета.
По ее словам, когда глава государства системно и предметно занимается данной темой, то это служит "мощным мотиватором" для разных уровней власти, руководителей в бизнесе и других сферах.
Совет был образован указом Путина в конце 2024 года. Его состав российский лидер утвердил в феврале.
Валентина Матвиенко
Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко
11 марта, 16:43
Заголовок открываемого материала