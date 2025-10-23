https://ria.ru/20251023/putin--2050099425.html
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
23.10.2025
россия
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
Путин отметил попытки сохранить различные инструменты ипотечного кредитования
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ
по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.