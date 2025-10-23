Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования - РИА Новости, 23.10.2025
15:21 23.10.2025 (обновлено: 16:27 23.10.2025)
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования
Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
экономика
россия
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
экономика, россия, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко
Экономика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Путин рассказал об инструментах ипотечного кредитования

Путин отметил попытки сохранить различные инструменты ипотечного кредитования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, вы же знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми", - сказал глава государства на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин призвал улучшать программу маткапитала
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
