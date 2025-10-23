Рейтинг@Mail.ru
14:53 23.10.2025
Путин назвал семью фундаментальной основой общества
Путин назвал семью фундаментальной основой общества
россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир путин
Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал семью фундаментальной основой российского общества.
Путин проводит в четверг первое заседание совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Наш выбор однозначен - всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества", - сказал глава государства на совете по реализации государственной демографической и семейной политики.
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи
