Экс-депутат ГД заявлял о причастности к протестам на Кавказе
05:28 23.10.2025 (обновлено: 11:12 23.10.2025)
Экс-депутат ГД заявлял о причастности к протестам на Кавказе
махачкала, республика дагестан, кавказ, илья пономарев, госдума рф, youtube, telegram
Махачкала, Республика Дагестан, Кавказ, Илья Пономарев, Госдума РФ, YouTube, Telegram
Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом). Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* заявлял о своей причастности к протестным акциям на Кавказе, в том числе в Дагестане, через Telegram-каналы, сказал прокурор на заседании Верховного суда республики по рассмотрению уголовного дела об организации беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.
По словам гособвинителя, в ходе следствия выявили опубликованное в YouTube видео, в котором было обращение Пономарева и другого обвиняемого – Исраила Ахмеднабиева (известен как Абу Умар Саситлинский) "об их деятельности по организации протестных акций в кавказском регионе, в том числе в Республике Дагестан, через сеть Telegram-каналов, включая "Утро Дагестан".
Также установлено, что Пономарев*, находящийся в международном розыске, регулярно репостил в свой Telegram-канал "Утро февраля" публикации из канала "Утро Дагестан". А после беспорядков в аэропорту Махачкалы написал в своём канале, что "помог организационно и финансово группе исламистов из Дагестана".
В организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы обвиняются Пономарев*, Саситлинский и предполагаемый основатель канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров, все трое в розыске. По данным следствия, 29 октября 2023 года они размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.
* Признан иноагентом
Махачкала Республика Дагестан Кавказ Илья Пономарев Госдума РФ YouTube Telegram
 
 
