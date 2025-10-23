Фрадков и Авдеев обсудили развитие проектов во Владимирской области

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ, глава ВФЛА Петр Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщает пресс-служба банка.
На встрече обсудили совместные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию области, в том числе с применением инструментов государственно-частного партнерства в таких сферах, как транспорт, ЖКХ, инфраструктура, спорт.
Отдельно Фрадков и Авдеев рассмотрели социальные проекты, которые ПСБ поддерживает на территории региона. Речь, в частности, зашла о действующей в регионе партнерской программе "Новое звание – предприниматель", которая помогает ветеранам боевых действий и членам их семей адаптироваться к мирной жизни, пройти бесплатное обучение предпринимательскому делу и открыть собственное дело.
Стороны также уделили внимание вопросам реализации проекта "Карта жителя Владимирской области" с участием ПСБ. И обсудили приоритетные направления сотрудничества в области спорта и вопросы по развитию спортивной инфраструктуры региона. В частности, была озвучена потребность в реконструкции действующего стадиона "Торпедо" и создании полноценного спортивного комплекса на его базе. Фрадков и Авдеев оценили возможности дополнить спортивный стадион легкоатлетическими секторами по прыжкам в длину, высоту и с шестом, а также сектором для толкания ядра. Кроме того, затронули перспективы развития легкой атлетики в регионе – через участие ВФЛА в программе "Легкая атлетика в школе".
"Сотрудничество с Владимирской областью имеет важное значение для банка, и мы стараемся выстраивать его, с одной стороны, в формате основного фокуса банка – это поддержка оборонно-промышленного комплекса, работа с военнослужащими, ветеранами боевых действий, работниками бюджетной сферы региона. С другой стороны – мы стремимся расширить социальные и инвестиционные программы сотрудничества с регионом, чтобы внести вклад в формирование культурной, спортивной среды, привлечение молодежи к здоровому образу жизни. В прошлом году мы открыли во Владимире Центр уличного баскетбола, а сейчас обсуждаем следующие шаги по развитию спортивных объектов, которые станут частью города и области", – отметил Фрадков.