Фрадков и Авдеев обсудили развитие проектов во Владимирской области

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ, глава ВФЛА Петр Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщает пресс-служба банка.

На встрече обсудили совместные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию области, в том числе с применением инструментов государственно-частного партнерства в таких сферах, как транспорт, ЖКХ, инфраструктура, спорт.

Отдельно Фрадков и Авдеев рассмотрели социальные проекты, которые ПСБ поддерживает на территории региона. Речь, в частности, зашла о действующей в регионе партнерской программе "Новое звание – предприниматель", которая помогает ветеранам боевых действий и членам их семей адаптироваться к мирной жизни, пройти бесплатное обучение предпринимательскому делу и открыть собственное дело.

Стороны также уделили внимание вопросам реализации проекта "Карта жителя Владимирской области" с участием ПСБ. И обсудили приоритетные направления сотрудничества в области спорта и вопросы по развитию спортивной инфраструктуры региона. В частности, была озвучена потребность в реконструкции действующего стадиона "Торпедо" и создании полноценного спортивного комплекса на его базе. Фрадков и Авдеев оценили возможности дополнить спортивный стадион легкоатлетическими секторами по прыжкам в длину, высоту и с шестом, а также сектором для толкания ядра. Кроме того, затронули перспективы развития легкой атлетики в регионе – через участие ВФЛА в программе "Легкая атлетика в школе".