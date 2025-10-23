В Ленинградской области бизнесмена задержали за свалку отходов на мемориале

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Предприниматель задержан за свалку отходов на территории воинского мемориала "Невский пятачок", сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что в июне между управлением благоустройства администрации Пушкинского района Петербурга и компанией по утилизации отходов был заключен госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки строительных отходов на территории района. Отходы по заключенному контракту должны были вывозиться на специализированный полигон компании во Всеволожском районе Ленобласти. На прием и утилизацию отходов фирмы из бюджета города было выделено свыше 31 миллиона рублей.

"Однако уже на момент заключения контракта специализированный полигон был переполнен, и вместо него строительные отходы в виде грунта с боем кирпича, бетона, металлической арматуры вывозились в Кировский район Ленобласти на участок в границах объекта культурного наследия регионального значения "Невский пятачок", где во времена Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои", - отмечают в пресс-службе главка.

Примерный объем вывезенного строительного мусора составил 36 тысяч кубометров. Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате несанкционированной свалки, оценивается в 12,9 миллиона рублей. По факту организации незаконной свалки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Также с места несанкционированной свалки изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала. В среду полицейскими проведена серия обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

"Владелец компании допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - уточнили в пресс-службе.