В Ростове-на-Дону предложили способ контролировать экстремальную влажность
Наука
 
09:00 23.10.2025
В Ростове-на-Дону предложили способ контролировать экстремальную влажность
В Ростове-на-Дону предложили способ контролировать экстремальную влажность
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые ЮФУ создали компактное устройство для измерения влажности воздуха. Им удалось преодолеть типичные для подобных приборов проблемы ("дорого, узкоспециализированно и сложно"), разработав универсальную, доступную и надежную технологию. Датчик может работать самостоятельно или в составе систем контроля окружающей среды в сельском хозяйстве, медицине и промышленности. Результаты представлены в ChemPhysMater.
Контроль влажности воздуха очень важен, утверждают в Южном федеральном университете (ЮФУ), так как переизбыток влаги провоцирует рост микроорганизмов и коррозию оборудования, а слишком сухой воздух вызывает раздражение слизистых и повышает риск возгораний. Поэтому отслеживание этого параметра необходимо на производствах, в медучреждениях и сельском хозяйстве.
Сегодня на рынке существует множество устройств, которые определяют влажность воздуха, рассказал заведующий кафедрой аналитической химии химического факультета ЮФУ Игорь Уфлянд. Некоторые из них являются дорогостоящими из-за принципа работы, другие требуют множества компонентов из дефицитных материалов, иные не являются универсальными и могут работать в узких диапазонах значений влажности.
Специалисты ЮФУ предложили компактный и недорогой датчик влажности, который показывает достоверные значения в диапазоне от 0 до 100 процентов содержания влаги в воздухе. Универсальность и долговечность прибора обеспечивает специально созданный медьсодержащий нанокомпозит на полимерной основе.
«

"Для получения материала активного слоя используют обычные приемы синтеза материалов, не требующие дефицитных и дорогостоящих приборов. На конечном этапе используется термолиз полученных соединений в контролируемых условиях, который достаточно хорошо известен, и техника его разработана до мельчайших деталей, в том числе и нами", — пояснил Уфлянд.

Новое устройство отличается от аналогов и по другим параметрам, оно быстрее реагирует на изменения внешней среды и быстро восстанавливается после очередного измерения, подчеркнул специалист. Также датчик демонстрирует долговременную работу без потери качества основных характеристик.
В будущем специалисты ЮФУ планируют создавать новые материалы и устройства для определения веществ в воздухе и других объектах окружающей среды. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Напомним, Южный федеральный университет является участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети") и концентрирует усилия на развитии ключевых научных направлений, которые должны ответить на глобальные долгосрочные вызовы, стоящие перед человечеством, страной и миром.
 
