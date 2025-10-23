В Ростове-на-Дону предложили способ контролировать экстремальную влажность

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые Ученые ЮФУ создали компактное устройство для измерения влажности воздуха. Им удалось преодолеть типичные для подобных приборов проблемы ("дорого, узкоспециализированно и сложно"), разработав универсальную, доступную и надежную технологию. Датчик может работать самостоятельно или в составе систем контроля окружающей среды в сельском хозяйстве, медицине и промышленности. Результаты представлены в ChemPhysMater.

Контроль влажности воздуха очень важен, утверждают в Южном федеральном университете (ЮФУ), так как переизбыток влаги провоцирует рост микроорганизмов и коррозию оборудования, а слишком сухой воздух вызывает раздражение слизистых и повышает риск возгораний. Поэтому отслеживание этого параметра необходимо на производствах, в медучреждениях и сельском хозяйстве.

Сегодня на рынке существует множество устройств, которые определяют влажность воздуха, рассказал заведующий кафедрой аналитической химии химического факультета ЮФУ Игорь Уфлянд. Некоторые из них являются дорогостоящими из-за принципа работы, другие требуют множества компонентов из дефицитных материалов, иные не являются универсальными и могут работать в узких диапазонах значений влажности.

Специалисты ЮФУ предложили компактный и недорогой датчик влажности, который показывает достоверные значения в диапазоне от 0 до 100 процентов содержания влаги в воздухе. Универсальность и долговечность прибора обеспечивает специально созданный медьсодержащий нанокомпозит на полимерной основе.

« "Для получения материала активного слоя используют обычные приемы синтеза материалов, не требующие дефицитных и дорогостоящих приборов. На конечном этапе используется термолиз полученных соединений в контролируемых условиях, который достаточно хорошо известен, и техника его разработана до мельчайших деталей, в том числе и нами", — пояснил Уфлянд.

Новое устройство отличается от аналогов и по другим параметрам, оно быстрее реагирует на изменения внешней среды и быстро восстанавливается после очередного измерения, подчеркнул специалист. Также датчик демонстрирует долговременную работу без потери качества основных характеристик.

В будущем специалисты ЮФУ планируют создавать новые материалы и устройства для определения веществ в воздухе и других объектах окружающей среды. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.