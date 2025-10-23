Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 23.10.2025 (обновлено: 12:35 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/moor-2050045978.html
Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева - РИА Новости, 23.10.2025
Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, отметив, что журналист рисковал жизнью... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:25:00+03:00
2025-10-23T12:35:00+03:00
донбасс
тюменская область
запорожская область
иван зуев
александр моор
дмитрий киселев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050013550_0:210:3268:2048_1920x0_80_0_0_1fb3c02b124f61f89ed159998d7512f8.jpg
https://ria.ru/20251017/voenkor-2048961987.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048793663.html
донбасс
тюменская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050013550_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_18ffbb9f7c897b34716beeb76a624298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, тюменская область, запорожская область, иван зуев, александр моор, дмитрий киселев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Донбасс, Тюменская область, Запорожская область, Иван Зуев, Александр Моор, Дмитрий Киселев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева

Моор: военкор РИА Новости Зуев рисковал жизнью ради правды

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкПрощание с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим от удара беспилотника ВСУ, в Тюмени
Прощание с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим от удара беспилотника ВСУ, в Тюмени - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в медиабанк
Прощание с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым, погибшим от удара беспилотника ВСУ, в Тюмени
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, отметив, что журналист рисковал жизнью ради правды.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания проходит в четверг в Тюмени.
Гендиректор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев о месте, где похоронят военкора Ивана Зуева - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени
17 октября, 18:59
"Уважаемая Елена Владимировна (мама Ивана - ред.), примите искренние соболезнования в связи с гибелью вашего сына… Верный профессиональному долгу, Иван выполнял редакционное задание, рисковал своей жизнью, чтобы рассказать правду о происходящем в зоне специальной военной операции. С горечью принимаю известие о гибели вашего сына Ивана, скорблю вместе с вами и склоняю голову в память о всех погибших при исполнении служебного и воинского долга", - передал слова Моора его представитель Павел Беляковцев в ходе церемонии прощания.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева
17 октября, 09:52
 
ДонбассТюменская областьЗапорожская областьИван ЗуевАлександр МоорДмитрий КиселевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала