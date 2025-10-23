Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева

ТЮМЕНЬ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, отметив, что журналист рисковал жизнью ради правды.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания проходит в четверг в Тюмени.
Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени
17 октября, 18:59
"Уважаемая Елена Владимировна (мама Ивана - ред.), примите искренние соболезнования в связи с гибелью вашего сына… Верный профессиональному долгу, Иван выполнял редакционное задание, рисковал своей жизнью, чтобы рассказать правду о происходящем в зоне специальной военной операции. С горечью принимаю известие о гибели вашего сына Ивана, скорблю вместе с вами и склоняю голову в память о всех погибших при исполнении служебного и воинского долга", - передал слова Моора его представитель Павел Беляковцев в ходе церемонии прощания.
Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году. Первая командировка Ивана на Донбасс состоялась в июле 2014 года. Корреспондент писал про первых беженцев в развернутых МЧС пунктах временного размещения, работал с первыми ополченцами, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией в Ростовской области. Вторая командировка Ивана на Донбасс пришлась на весну 2018 года.
В начале февраля 2022 Зуев начал работать в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. В апреле 2023 года Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева
17 октября, 09:52