МИД Китая назвал способ разрешения украинского конфликта
10:20 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/mid-2050007021.html
МИД Китая назвал способ разрешения украинского конфликта
в мире
сша
дональд трамп
си цзиньпин
сша
в мире, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
МИД Китая назвал способ разрешения украинского конфликта

Цзякунь назвал диалог единственным способом разрешения кризиса на Украине

ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным действенным способом урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать серьезное влияние на ход украинского мирного процесса.
"Диалог и переговоры - это единственный действенный способ разрешения украинского кризиса", - сказал дипломат, комментируя слова Трампа.
Го Цзякунь добавил, что "давлением не решить проблему".
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
МИД Китая прокомментировал разговор Путина и Трампа
20 мая, 10:42
 
В мире, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
 
 
