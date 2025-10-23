https://ria.ru/20251023/matvienko-2050112137.html
Матвиенко рассказала об изменениях приема в детсады детей студентов
Готовятся изменения, которые позволят в первоочередном порядке предоставлять детям из студенческих семей места в яслях и детских садах по месту нахождения вуза, РИА Новости, 23.10.2025
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
Матвиенко сообщила о подготовке изменений приема в детсады детей студентов