Матвиенко рассказала об изменениях приема в детсады детей студентов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Готовятся изменения, которые позволят в первоочередном порядке предоставлять детям из студенческих семей места в яслях и детских садах по месту нахождения вуза, сообщила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.