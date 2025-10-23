Исполнитель из США даст два сольных концерта в России в ноябре

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американский рэп и хип-хоп-исполнитель Benny the Butcher (Джереми Дамон Пенник) даст два сольных концерта в России в ноябре, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, выступления западного артиста пройдут в Санкт-Петербурге , на площадке Base St. Petersburg, 11 ноября и в Москве , в зале Atmosphere, 12 ноября. Так, жителям и гостям северной столицы билет на танцпол обойдется в 2,1 тысячи рублей. Доступ в VIP-зоны стоит от 5 до 10 тысяч рублей.

В Москве самый бюджетный вариант - это билет на танцпол стоимостью в 2,3 тысячи рублей. Цены на билеты в VIP-зоны варьируются от 6 до 12 тысяч рублей.

Benny the Butcher представит российской публике сольную программу с точными рифмами и грувом на соул-сэмплах. Кроме того, выступят и специальные гости - российские рэп-артисты Словетский и Lord Polo.