Исполнитель из США даст два сольных концерта в России в ноябре
05:33 23.10.2025 (обновлено: 09:10 23.10.2025)
Исполнитель из США даст два сольных концерта в России в ноябре
Исполнитель из США даст два сольных концерта в России в ноябре
Американский рэп и хип-хоп-исполнитель Benny the Butcher (Джереми Дамон Пенник) даст два сольных концерта в России в ноябре, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
Исполнитель из США Benny the Butcher даст два сольных концерта в России в ноябре

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американский рэп и хип-хоп-исполнитель Benny the Butcher (Джереми Дамон Пенник) даст два сольных концерта в России в ноябре, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, выступления западного артиста пройдут в Санкт-Петербурге, на площадке Base St. Petersburg, 11 ноября и в Москве, в зале Atmosphere, 12 ноября. Так, жителям и гостям северной столицы билет на танцпол обойдется в 2,1 тысячи рублей. Доступ в VIP-зоны стоит от 5 до 10 тысяч рублей.
В Москве самый бюджетный вариант - это билет на танцпол стоимостью в 2,3 тысячи рублей. Цены на билеты в VIP-зоны варьируются от 6 до 12 тысяч рублей.
Benny the Butcher представит российской публике сольную программу с точными рифмами и грувом на соул-сэмплах. Кроме того, выступят и специальные гости - российские рэп-артисты Словетский и Lord Polo.
Benny the Butcher - исполнитель родом из Нью-Йорка, сотрудничал с Jay-Z, Nas и Drake. Его треки передают реалистичные истории о жизни улиц и "гангстерский" стиль. Среди популярных работ музыканта альбомы Butcher on Steroids, Tana Talk 3, Burden of Proof, Tana Talk 4 и EP The Plugs I Met. В сентябре этого года артист выпустил сингл Raised by Dope.
Рэпер Swae Lee
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили
7 октября, 03:41
 
Шоубиз
 
 
