Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны", — сказал дипломат.

Белый дом ранее сообщил о якобы имеющейся информации о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.

Россия много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24 процента больше, чем годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.