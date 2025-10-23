Рейтинг@Mail.ru
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией
22:26 23.10.2025 (обновлено: 22:56 23.10.2025)
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией - РИА Новости, 23.10.2025
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией
Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 23.10.2025
Посольство КНР призвало США не вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией

Посольство КНР: Вашингтон не должен вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны", — сказал дипломат.

Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
Вчера, 14:28
Ранее в четверг, за неделю до планируемого саммита Си Цзиньпина и Дональда Трампа, посольство призвало Вашингтон отказаться от вредных практик в торговле. Вопросы в двусторонних отношениях нужно решать на основе взаимоуважения и равноправия, чтобы обеспечить стабильное и здоровое развитие отношений, подчеркнули там.
Встреча лидеров Китая и США в Южной Корее запланирована на 30 октября. Трамп во вторник заявил, что намерен обсудить с председателем КНР широкий круг вопросов, и выразил надежду на успех переговоров, в том числе по торговым разногласиям.
Белый дом ранее сообщил о якобы имеющейся информации о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.

В середине июля глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя эти угрозы, заявил, что Пекин примет разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных приоритетов. Дипломат подчеркнул, что Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Новый пакет санкций ЕС против России впервые затронул газовый сектор
Вчера, 10:05
Россия много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24 процента больше, чем годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
Вчера, 21:36
 
