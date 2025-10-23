Рейтинг@Mail.ru
Посольство КНР призвало США отказаться от вредных практик в торговле - РИА Новости, 23.10.2025
22:23 23.10.2025
Посольство КНР призвало США отказаться от вредных практик в торговле
Посольство КНР за неделю до планируемого саммита лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа призвало Вашингтон отказаться от вредных практик в торговле
© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство КНР за неделю до планируемого саммита лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа призвало Вашингтон отказаться от вредных практик в торговле, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Позиция Китая о торговой войне последовательна: мы не хотим этого, но мы ее не боимся. Китай призывает США срочно исправить ошибочные подходы и придерживаться важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров глав государств", - заявил высокопоставленный дипломат.
Вопросы в двусторонних отношениях нужно решать на основе взаимоуважения и равноправия, чтобы обеспечить стабильное и здоровое развитие отношений, заявили в посольстве.
Белый дом ранее сообщил, что встреча лидеров КНР-США запланирована в Южной Корее на 30 октября.
Порт Яньтянь, расположенный в Шэньчжэне, Китай - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США заявили о начале "мягкого диалога" с Китаем по вопросам торговли
13 апреля, 16:51
 
