Посольство КНР призвало США отказаться от вредных практик в торговле

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство КНР за неделю до планируемого саммита лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа призвало Вашингтон отказаться от вредных практик в торговле, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.