Посольство КНР призвало США отказаться от вредных практик в торговле
Посольство КНР за неделю до планируемого саммита лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа призвало Вашингтон отказаться от вредных практик в торговле, РИА Новости, 23.10.2025
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посольство КНР за неделю до планируемого саммита лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа призвало Вашингтон отказаться от вредных практик в торговле, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«
"Позиция Китая
о торговой войне последовательна: мы не хотим этого, но мы ее не боимся. Китай призывает США
срочно исправить ошибочные подходы и придерживаться важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров глав государств", - заявил высокопоставленный дипломат.
Вопросы в двусторонних отношениях нужно решать на основе взаимоуважения и равноправия, чтобы обеспечить стабильное и здоровое развитие отношений, заявили в посольстве.
Белый дом ранее сообщил, что встреча лидеров КНР-США запланирована в Южной Корее
на 30 октября.