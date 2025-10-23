Рейтинг@Mail.ru
Испания присоединится к закупкам оружия США для Украины, заявил премьер - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ispaniya-2050085139.html
Испания присоединится к закупкам оружия США для Украины, заявил премьер
Испания присоединится к закупкам оружия США для Украины, заявил премьер - РИА Новости, 23.10.2025
Испания присоединится к закупкам оружия США для Украины, заявил премьер
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид присоединится к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:41:00+03:00
2025-10-23T14:41:00+03:00
в мире
испания
мадрид
украина
педро санчес
дональд трамп
нато
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
https://ria.ru/20251020/zelenskij-2049320232.html
испания
мадрид
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид, украина, педро санчес, дональд трамп, нато, евросовет
В мире, Испания, Мадрид, Украина, Педро Санчес, Дональд Трамп, НАТО, Евросовет
Испания присоединится к закупкам оружия США для Украины, заявил премьер

Санчес: Испания присоединится к программе НАТО по закупке оружия для Украины

© AP Photo / Armin DurgutПедро Санчес
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид присоединится к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского вооружения для передачи Украине.
"Это инициатива, которую НАТО представила несколько недель назад. На этой неделе у меня, кстати, была возможность поговорить с... Зеленским. С момента запуска этой инициативы мы, разумеется, изучали, какие совместные закупки можем осуществить… Испания присоединится к программе, запущенной НАТО", - сказал он по прибытии на заседание Евросовета.
Премьер подчеркнул, что Испания продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву, в том числе через поставки генераторов для преодоления энергетических перебоев в зимний период.
Отвечая на недавние заявления президента США Дональда Трампа о низких расходах Испании на оборону, Санчес отметил, что страна выполняет все обязательства перед НАТО и ликвидирует "пробелы, оставленные предыдущими правительствами". Он напомнил, что в 2018 году, когда социалисты пришли к власти, оборонный бюджет королевства составлял лишь 0,9% ВВП, и заверил, что Испания остаётся надёжным партнёром альянса.
На прошлой неделе президент Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО". Санчес заявлял, что его правительство не планирует повышать долю военных расходов выше 2% ВВП, несмотря на слова Трампа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL
20 октября, 11:44
 
В миреИспанияМадридУкраинаПедро СанчесДональд ТрампНАТОЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала