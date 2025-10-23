Рейтинг@Mail.ru
В ГД для некоторых граждан предложат бесплатный проезд по платным дорогам
01:05 23.10.2025 (обновлено: 01:58 23.10.2025)
В ГД для некоторых граждан предложат бесплатный проезд по платным дорогам
общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия
Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов право на бесплатный проезд по платным автодорогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
В ГД предложили не штрафовать грузовики за превышение нагрузки на ось
"Целью законопроекта является создание правовых условий для освобождения от внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для инвалидов, лиц, являющихся законными представителями детей-инвалидов, а также для многодетных семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что сейчас такие льготы зависят от региона или "доброй воли" операторов дорог, что создаёт неравенство и правовую неопределённость.
"Наш законопроект устраняет этот законодательный пробел, вводит единые, гарантированные и справедливые условия для поддержки социально уязвимых категорий граждан по всей стране", - добавил он.
Лидер "Справедливой России" отметил, что в последние годы в России активно развивается сеть платных автомобильных дорог. "Они уже стали важным элементом транспортной инфраструктуры, позволяют быстро и комфортно добраться до нужного города или населённого пункта. Но за проезд надо платить, а у большинства инвалидов и многодетных семей нет на это средств", – считает Миронов.
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
Лантратова, также комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что, согласно проекту, право на льготу будет подтверждаться официальным документом - удостоверением инвалида или статусом многодетной семьи, а порядок оформления и перечень документов утвердит правительство РФ, чтобы процедура была простой и понятной.
"Законопроект направлен на повышение мобильности, доступность медицинской и социальной помощи, возможность свободно передвигаться по стране без барьеров и лишних затрат", - добавила она.
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин
