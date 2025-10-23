Рейтинг@Mail.ru
23.10.2025
16:13 23.10.2025
Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье
Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье
Правительство планирует в 2026 году добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем РИА Новости, 23.10.2025
россия
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье

Голикова сообщила о планировании допвыплат семьям студентов при рождении ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство планирует в 2026 году добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В 2026 году для этого 41 региона (с низким уровнем рождаемости - ред.) мы планируем дополнить демографическое меню еще одним мероприятием – единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, поскольку теперь такой статус закреплен в законодательстве, и мы благодарны коллегам-парламентариям за принятие этого решения", - сказала Голикова в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
В четверг президент РФ Владимир Путин проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе заседания обсуждается региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми.
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
