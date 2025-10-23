Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство планирует в 2026 году добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.