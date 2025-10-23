Голикова рассказала о допвыплатах при рождении ребенка в студенческой семье

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство планирует в 2026 году добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье для 41 региона с низким уровнем рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В 2026 году для этого 41 региона (с низким уровнем рождаемости - ред.) мы планируем дополнить демографическое меню еще одним мероприятием – единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, поскольку теперь такой статус закреплен в законодательстве, и мы благодарны коллегам-парламентариям за принятие этого решения", - сказала Голикова в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
В четверг президент РФ Владимир Путин проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе заседания обсуждается региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми.