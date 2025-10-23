Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС не согласовали предложение ЕК по использованию активов России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 23.10.2025 (обновлено: 01:04 24.10.2025)
Страны ЕС не согласовали предложение ЕК по использованию активов России
Страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов на нужды Киева, следует из письменных выводов встречи. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
санкции
в мире, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции, санкции в отношении россии
Страны ЕС не согласовали предложение ЕК по использованию активов России

ЕС не смог согласовать предложение по использованию активов РФ на нужды Киева

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов на нужды Киева, следует из письменных выводов встречи.
"В связи с этим Европейский совет предлагает Европейской комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины, и призывает Европейскую комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании", — говорится в документе.
При этом отмечается, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине.
Глава Евросовета Антониу Кошта позднее заявил, что рассчитывает принять решение по использованию российских активов в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы", сам факт конфискации средств он назвал "соответствующим европейскому законодательству и международному праву".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пообещала выработать новые варианты использования российских активов для Киева и предложить их странам ЕС.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Москва также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
