Страны ЕС не согласовали предложение ЕК по использованию активов России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов на нужды Киева, следует из письменных выводов встречи.

"В связи с этим Европейский совет предлагает Европейской комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины , и призывает Европейскую комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании", — говорится в документе.

При этом отмечается, что "в соответствии с законодательством ЕС , активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине.

Глава Евросовета Антониу Кошта позднее заявил, что рассчитывает принять решение по использованию российских активов в декабре, ЕК поручено урегулировать "технические вопросы", сам факт конфискации средств он назвал "соответствующим европейскому законодательству и международному праву".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пообещала выработать новые варианты использования российских активов для Киева и предложить их странам ЕС.

Ситуация с замороженными средствами

"Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах После начала спецоперации ЕС и странызаблокироваливалютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.