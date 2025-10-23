Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Страны Европейского союза опасаются последствий экспроприации активов России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Европейского совета.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета в Брюсселе.
Он добавил, что Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана традиционно выступает против посягательств на российские активы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
"Вопиющий акт". Новый шаг ЕС против России возмутил журналиста
9 сентября, 15:05