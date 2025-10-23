Evraz plc включили в санкционный список ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Сталелитейная и горнодобывающая компания Evraz plc вошла в санкционный список ЕС в рамках 19-го пакета санкций против России, следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа.

Корпоративные права британской Evraz plc в отношении ее дочернего российского актива АО "Евраз НТМК" ("Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", в январе внесен в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), были приостановлены по решению суда в июле нынешнего года. Согласно законодательству, в частности, ограничено право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.