ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз на саммите Евросовета в четверг примет политическое решение об "обеспечении финансовых потребностей" Украины на 2026 и 2027 годы, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.