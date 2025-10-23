Рейтинг@Mail.ru
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины - РИА Новости, 23.10.2025
10:27 23.10.2025
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины
Евросоюз на саммите Евросовета в четверг примет политическое решение об "обеспечении финансовых потребностей" Украины на 2026 и 2027 годы, заявил председатель... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:27:00+03:00
2025-10-23T10:27:00+03:00
в мире
украина
киев
антониу кошта
сергей марченко
евросовет
украина
киев
Новости
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз на саммите Евросовета в четверг примет политическое решение об "обеспечении финансовых потребностей" Украины на 2026 и 2027 годы, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей.
"Сегодня мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, в том числе на приобретение военного оборудования", - сказал он.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Киеву хватит денег только до конца первого квартала 2026 года, пишут СМИ
21 октября, 16:23
 
