ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины
Евросоюз на саммите Евросовета в четверг примет политическое решение об "обеспечении финансовых потребностей" Украины на 2026 и 2027 годы, заявил председатель... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:27:00+03:00
2025-10-23T10:27:00+03:00
2025-10-23T10:27:00+03:00
украина
киев
ЕС на саммите примет решение об обеспечении финансов Украины
ЕС примет решение об обеспечении финансов Украины на 2026 и 2027 годы в четверг
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз на саммите Евросовета в четверг примет политическое решение об "обеспечении финансовых потребностей" Украины на 2026 и 2027 годы, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей.
"Сегодня мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины
на 2026 и 2027 годы, в том числе на приобретение военного оборудования", - сказал он.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко
в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
На Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву
необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.