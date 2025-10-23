СМИ: в ЕС нет общей позиции по кредиту Киеву на оружие из активов России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступают за использование Украиной потенциального кредита в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов только для закупки европейского оружия, в то время как другие члены блока поддерживают полную свободу действий Киева в вопросе расходования этих денег, в том числе для закупки оружия из США, сообщает европейское издание газеты Politico.