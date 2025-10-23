Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС нет общей позиции по кредиту Киеву на оружие из активов России
03:20 23.10.2025 (обновлено: 04:35 23.10.2025)
СМИ: в ЕС нет общей позиции по кредиту Киеву на оружие из активов России
Ряд стран Евросоюза выступают за использование Украиной потенциального кредита в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов только для закупки... РИА Новости, 23.10.2025
2025
в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, юлия жданова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Юлия Жданова, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступают за использование Украиной потенциального кредита в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов только для закупки европейского оружия, в то время как другие члены блока поддерживают полную свободу действий Киева в вопросе расходования этих денег, в том числе для закупки оружия из США, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Чтобы одновременно поддержать свою растущую оборонную промышленность и помочь Украине Франция и в меньшей степени Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева... Противоборствующий лагерь, включающий Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, считает, что у Украины должна быть свобода действий в расходовании этих денег в соответствии с ее нуждами в том числе для закупки оружия, произведенного американскими компаниями", - сообщает издание.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Использование ЕС активов России не останется без ответа, заявила Жданова
Вчера, 16:07
Согласно материалу, в четверг главы государств и правительств стран блока намерены на встрече в Брюсселе поручить Еврокомиссии представить юридическое предложение с описанием кредита. Как пишет издание, в результате давления со стороны Берлина и Парижа в проекте выводов саммита говорится о "важности укрепления европейской оборонной промышленности" с помощью этого кредита. Высокопоставленный европейский дипломат заявил изданию, что включение пункта "покупай европейское" лишит Киев доступа, в частности, к зенитным ракетным комплексам Patriot , которые производятся только в США.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила в среду, что передача Евросоюзом Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов, если она состоится, не останется без ответа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
21 октября, 22:23
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ЕС ускорит отказ от российского СПГ, заявил МИД Нидерландов
Вчера, 23:49
 
