В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предмет "Духовно-нравственная культура России" может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России - ред.) войдут в Единый государственный экзамен", - сказал министр на форуме учителей истории и обществознания.
С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет "Духовно-нравственная культура России". Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
Форум проходит по инициативе Минпросвещения России. Оно организовано при поддержке Российского общества "Знание", Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева и Российского военно-исторического общества.