В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предмет "Духовно-нравственная культура России" может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет "Духовно-нравственная культура России". Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.