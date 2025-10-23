Рейтинг@Mail.ru
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет
11:22 23.10.2025 (обновлено: 11:28 23.10.2025)
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет
Предмет "Духовно-нравственная культура России" может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.10.2025
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет

В перечень ЕГЭ могут добавить предмет "Духовно-нравственная культура России"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Паспорт ученика во время сдачи экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предмет "Духовно-нравственная культура России" может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России - ред.) войдут в Единый государственный экзамен", - сказал министр на форуме учителей истории и обществознания.
С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет "Духовно-нравственная культура России". Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
Форум проходит по инициативе Минпросвещения России. Оно организовано при поддержке Российского общества "Знание", Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева и Российского военно-исторического общества.
Ректор РГГУ Андрей Логинов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Ректор РГГУ поддержал идею введения обязательного ЕГЭ по истории
