В ДНР задержали мужчину, взорвавшего банкомат

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Мужчину, который взорвал банкомат в Торезе в ДНР, задержали оперативники МВД по ДНР при силовой поддержке главного управления Росгвардии по региону, сообщила пресс-служба МВД по республике.
"Оперативники МВД по ДНР при силовой поддержке коллег из ГУ Росгвардии по ДНР по горячим следам установили и задержали жителя Тореза, обоснованно подозреваемого в попытке хищения денежных средств из банкомата... ночью злоумышленник выбил ногой пластиковую часть двери, проник в помещение, разместил взрывчатку возле передней части банкомата, после чего с безопасного расстояния осуществил подрыв. Вопреки ожиданиям фигуранта, бронекапсула выдержала, и доступ к желаемым деньгам он так и не получил", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что во время обысков был выявлен еще ряд правонарушений. У задержанного был изъят пит-байк, который тот похитил в соседнем городе. Кроме этого у него был выявлен целый арсенал незаконно хранящегося оружия и боеприпасов и наркотические вещества, которые он планировал сбывать третьим лицам путем тайниковых закладок.