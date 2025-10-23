В ДНР задержали мужчину, взорвавшего банкомат

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Мужчину, который взорвал банкомат в Торезе в ДНР, задержали оперативники МВД по ДНР при силовой поддержке главного управления Росгвардии по региону, сообщила пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве добавили, что во время обысков был выявлен еще ряд правонарушений. У задержанного был изъят пит-байк, который тот похитил в соседнем городе. Кроме этого у него был выявлен целый арсенал незаконно хранящегося оружия и боеприпасов и наркотические вещества, которые он планировал сбывать третьим лицам путем тайниковых закладок.