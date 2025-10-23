Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали мужчину, взорвавшего банкомат
21:56 23.10.2025
В ДНР задержали мужчину, взорвавшего банкомат
происшествия
донецкая народная республика
торез
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донецкая народная республика
торез
Сотрудник полиции . Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Мужчину, который взорвал банкомат в Торезе в ДНР, задержали оперативники МВД по ДНР при силовой поддержке главного управления Росгвардии по региону, сообщила пресс-служба МВД по республике.
"Оперативники МВД по ДНР при силовой поддержке коллег из ГУ Росгвардии по ДНР по горячим следам установили и задержали жителя Тореза, обоснованно подозреваемого в попытке хищения денежных средств из банкомата... ночью злоумышленник выбил ногой пластиковую часть двери, проник в помещение, разместил взрывчатку возле передней части банкомата, после чего с безопасного расстояния осуществил подрыв. Вопреки ожиданиям фигуранта, бронекапсула выдержала, и доступ к желаемым деньгам он так и не получил", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что во время обысков был выявлен еще ряд правонарушений. У задержанного был изъят пит-байк, который тот похитил в соседнем городе. Кроме этого у него был выявлен целый арсенал незаконно хранящегося оружия и боеприпасов и наркотические вещества, которые он планировал сбывать третьим лицам путем тайниковых закладок.
