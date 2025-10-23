https://ria.ru/20251023/deti-2050172028.html
В России увеличилось количество мест отдыха для детей
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Количество мест отдыха для детей в России увеличилось - в 2025 году ребят дополнительно принимали более 400 детских лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел совещание об итогах летней оздоровительной кампании 2025 года.
«
"В 2025 году увеличилось количество мест отдыха для детей – дополнительно более 400 детских лагерей принимали ребят этим летом. Всего же в разных регионах нашей страны, в том числе Краснодарском крае
, работали более 40 тысяч детских организаций для отдыха и оздоровления", - сказал Чернышенко
, чьи слова приводит его аппарат.
По словам вице-премьера, объем финансирования на организацию детского отдыха составил порядка 82 миллиардов рублей.
Инфраструктурой лагерей смогли воспользоваться более 6 миллионов детей.