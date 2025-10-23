Киев не связывался с Кузнецовым по делу о "Северном потоке", заявил адвокат

БОЛОНЬЯ, 23 окт - РИА Новости. Адвокат гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, заявил, что киевские власти не связывалась с ним по делу об экстрадиции его клиента в ФРГ.

Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.

"Мне интересно, почему украинское посольство снова не появились. Фактически они полностью упускают дело. Украинское правительство оставило ответчика одного в этом вопросе", - заявил журналистам адвокат Никола Канестрини.

Заседание в рамках нового процесса проходит за закрытыми дверьми в специальном бункере тюрьмы на севере Болоньи. Кузнецов лично присутствует на слушании.

По словам адвоката, он не получил никакой информации от украинской стороны, хотя она точно знает, где Кузнецов находился в момент совершения подрыва газопроводов.

"У нас есть два варианта: он участвовал (в подрыве - ред.) и Украина должна заявить об этом, или он не участвовал, и Украина должна заявить об этом. Его можно отследить. Он (в 2022 году) служил в армии, так что мне действительно интересно, что происходит с украинским правительством", - сказал адвокат.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.

В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ , но на процессе заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к операции.

Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Согласно документам, Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.