Киев не связывался с Кузнецовым по делу о "Северном потоке", заявил адвокат - РИА Новости, 23.10.2025
14:20 23.10.2025
Киев не связывался с Кузнецовым по делу о "Северном потоке", заявил адвокат
Киев не связывался с Кузнецовым по делу о "Северном потоке", заявил адвокат
в мире, украина, германия, россия, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
БОЛОНЬЯ, 23 окт - РИА Новости. Адвокат гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, заявил, что киевские власти не связывалась с ним по делу об экстрадиции его клиента в ФРГ.
Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.
"Мне интересно, почему украинское посольство снова не появились. Фактически они полностью упускают дело. Украинское правительство оставило ответчика одного в этом вопросе", - заявил журналистам адвокат Никола Канестрини.
Заседание в рамках нового процесса проходит за закрытыми дверьми в специальном бункере тюрьмы на севере Болоньи. Кузнецов лично присутствует на слушании.
По словам адвоката, он не получил никакой информации от украинской стороны, хотя она точно знает, где Кузнецов находился в момент совершения подрыва газопроводов.
"У нас есть два варианта: он участвовал (в подрыве - ред.) и Украина должна заявить об этом, или он не участвовал, и Украина должна заявить об этом. Его можно отследить. Он (в 2022 году) служил в армии, так что мне действительно интересно, что происходит с украинским правительством", - сказал адвокат.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ, но на процессе заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к операции.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Согласно документам, Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
