22:33 23.10.2025
Учитель, снимавший избиение школьника в Дагестане, скрывается от полиции
Учитель, снимавший избиение школьника в Дагестане, скрывается от полиции
МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Мужчина, избивший школьника в Ботлихском районе Дагестана, и учитель, снимавший драку на телефон, скрываются, полиция принимает меры по их задержанию, сообщила пресс-служба МВД республики.
В дагестанских Telegram-каналах ранее распространилось видео, на котором мужчина избивает школьника в Ботлихском районе. В администрации района сообщили, что при драке присутствовал молодой учитель начальных классов, которого приняли на работу в сентябре этого года – сразу после инцидента его уволили.
"Сотрудниками Ботлихского отдела полиции установлены все участники указанного инцидента. Учитель и мужчина, избивший подростка, теперь скрываются. Принимаются меры по задержанию причастных к конфликту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои) и статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)", – говорится в сообщении.
Полиция установила, что ранее между двумя 15-летними учениками школы в селе Гагатли произошла потасовка. Позже в конфликт вмешался недавно устроившийся в школу 27-летний педагог. Он вместе со старшим братом одного из участников потасовки вывез другого подростка за пределы села, где они подрались. При этом учитель снимал все на камеру и подсказывал старшему, куда и как наносить удары. После увольнения уже бывший учитель распространил снятое видео в соцсетях.
Ранее в администрации Ботлихского района заявили, что после инцидента директор школы и глава села на дому посетили каждую семью, провели беседы с участниками конфликта и их родителями, затем с привлечением джамаата (общины) прошла процедура примирения сторон. Сообщалось, что виновные и их родители принесли свои извинения потерпевшей стороне, и конфликт исчерпан.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Бурятии завели дело на руководство школы, где учитель подрался с учеником
20 октября, 12:15
 
