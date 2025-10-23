Учитель, снимавший избиение школьника в Дагестане, скрывается от полиции

Полиция установила, что ранее между двумя 15-летними учениками школы в селе Гагатли произошла потасовка. Позже в конфликт вмешался недавно устроившийся в школу 27-летний педагог. Он вместе со старшим братом одного из участников потасовки вывез другого подростка за пределы села, где они подрались. При этом учитель снимал все на камеру и подсказывал старшему, куда и как наносить удары. После увольнения уже бывший учитель распространил снятое видео в соцсетях.