В Дагестане автомобиль блогерши отогнали на штраф-стоянку за лихачество
2025-10-23T21:27:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
махачкала
гибдд мвд рф
МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Полицейские в Дагестане отогнали на штраф-стоянку автомобиль блогерши за лихачество на дорогах, собран материал по нескольким нарушениям правил дорожного движения, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
Ранее блогерша, известная в сети как Ханум, выложила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) с 264 тысячами подписчиков несколько видео с дерзкими маневрами на дорогах. На одном из роликов девушка приписала: "Мне надо быть на месте в 17.00 - также я в 17.20". Видео распространились в местных Telegram-каналах и вызвали недовольство общественности.
«
"Автомобиль блогера загнали на стоянку УВД Махачкалы
, а саму девушку опросили в ГИБДД
, но ее трактовка допущенных ею нарушений "максимум - агрессивная езда" не устроила правоохранителей. Уже собран материал по нескольким нарушениям, но это еще не все. Разбирательство продолжается", – написала Гариева в своем Telegram-канале.
Представитель МВД подчеркнула, что девушке "отвечать придется по всей строгости закона, в том числе и за агрессивную езду".