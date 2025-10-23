Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане автомобиль блогерши отогнали на штраф-стоянку за лихачество
21:27 23.10.2025 (обновлено: 22:02 23.10.2025)
В Дагестане автомобиль блогерши отогнали на штраф-стоянку за лихачество
В Дагестане автомобиль блогерши отогнали на штраф-стоянку за лихачество
происшествия
республика дагестан
россия
махачкала
гибдд мвд рф
республика дагестан
россия
махачкала
происшествия, республика дагестан, россия, махачкала, гибдд мвд рф
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала, ГИБДД МВД РФ
МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Полицейские в Дагестане отогнали на штраф-стоянку автомобиль блогерши за лихачество на дорогах, собран материал по нескольким нарушениям правил дорожного движения, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
Ранее блогерша, известная в сети как Ханум, выложила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) с 264 тысячами подписчиков несколько видео с дерзкими маневрами на дорогах. На одном из роликов девушка приписала: "Мне надо быть на месте в 17.00 - также я в 17.20". Видео распространились в местных Telegram-каналах и вызвали недовольство общественности.
«
"Автомобиль блогера загнали на стоянку УВД Махачкалы, а саму девушку опросили в ГИБДД, но ее трактовка допущенных ею нарушений "максимум - агрессивная езда" не устроила правоохранителей. Уже собран материал по нескольким нарушениям, но это еще не все. Разбирательство продолжается", – написала Гариева в своем Telegram-канале.
Представитель МВД подчеркнула, что девушке "отвечать придется по всей строгости закона, в том числе и за агрессивную езду".
Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Хинштейн сообщил, что блогера Апачева оштрафуют за въезд в Суджу
23 марта, 19:13
 
