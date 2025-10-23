В Дагестане автомобиль блогерши отогнали на штраф-стоянку за лихачество

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Полицейские в Дагестане отогнали на штраф-стоянку автомобиль блогерши за лихачество на дорогах, собран материал по нескольким нарушениям правил дорожного движения, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Представитель МВД подчеркнула, что девушке "отвечать придется по всей строгости закона, в том числе и за агрессивную езду".