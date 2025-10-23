https://ria.ru/20251023/dagestan-2050122008.html
В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя
В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя - РИА Новости, 23.10.2025
В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя
Следственное управление СК России по Дагестану начало проверку по факту конфликта с участием девятиклассника в дагестанском селе. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:48:00+03:00
2025-10-23T16:48:00+03:00
2025-10-23T16:48:00+03:00
происшествия
ботлихский район
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251001/sk-2045705190.html
ботлихский район
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ботлихский район, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ботлихский район, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя
СК начал проверку конфликта с избиением девятиклассника в дагестанском селе
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК России по Дагестану начало проверку по факту конфликта с участием девятиклассника в дагестанском селе.
«
"Следственными органами проводится проверка по факту конфликта с участием несовершеннолетнего в Ботлихском районе. В социальных медиа размещена информация о том, что ученик 9-го класса был избит взрослым мужчиной в присутствии педагога местной школы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в следственном управлении, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям всех присутствующих при инциденте, в том числе педагогов.
В Telegram-канале властей Ботлихского района уточняется, что изначально конфликт произошел между двумя школьниками, а потом заступиться за одного из них приехал старший брат, бывший ученик этой же школы, который выпустился два года назад после окончания 9-го класса. Во время драки присутствовал молодой учитель начальных классов, устроившийся в школу в сентябре 2025 года. Как заявляют власти, после инцидента учитель сразу был уволен.
В социальных сетях распространилось видео, на котором один молодой человек наносит удары второму кулаком в область головы и спины. Оба лежат на земле, один из них прикрывает лицо и голову от ударов.