В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК России по Дагестану начало проверку по факту конфликта с участием девятиклассника в дагестанском селе.

« "Следственными органами проводится проверка по факту конфликта с участием несовершеннолетнего в Ботлихском районе. В социальных медиа размещена информация о том, что ученик 9-го класса был избит взрослым мужчиной в присутствии педагога местной школы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в следственном управлении, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям всех присутствующих при инциденте, в том числе педагогов.

В Telegram-канале властей Ботлихского района уточняется, что изначально конфликт произошел между двумя школьниками, а потом заступиться за одного из них приехал старший брат, бывший ученик этой же школы, который выпустился два года назад после окончания 9-го класса. Во время драки присутствовал молодой учитель начальных классов, устроившийся в школу в сентябре 2025 года. Как заявляют власти, после инцидента учитель сразу был уволен.