В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя - РИА Новости, 23.10.2025
16:48 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/dagestan-2050122008.html
В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя
Следственное управление СК России по Дагестану начало проверку по факту конфликта с участием девятиклассника в дагестанском селе. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:48:00+03:00
2025-10-23T16:48:00+03:00
В Дагестане мужчина избил девятиклассника на глазах у учителя

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следственное управление СК России по Дагестану начало проверку по факту конфликта с участием девятиклассника в дагестанском селе.
"Следственными органами проводится проверка по факту конфликта с участием несовершеннолетнего в Ботлихском районе. В социальных медиа размещена информация о том, что ученик 9-го класса был избит взрослым мужчиной в присутствии педагога местной школы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в следственном управлении, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям всех присутствующих при инциденте, в том числе педагогов.
В Telegram-канале властей Ботлихского района уточняется, что изначально конфликт произошел между двумя школьниками, а потом заступиться за одного из них приехал старший брат, бывший ученик этой же школы, который выпустился два года назад после окончания 9-го класса. Во время драки присутствовал молодой учитель начальных классов, устроившийся в школу в сентябре 2025 года. Как заявляют власти, после инцидента учитель сразу был уволен.
В социальных сетях распространилось видео, на котором один молодой человек наносит удары второму кулаком в область головы и спины. Оба лежат на земле, один из них прикрывает лицо и голову от ударов.
Массовая драка в Махачкале. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
1 октября, 18:39
 
