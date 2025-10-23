Дональд Трамп, для которого нынешняя первая леди США Мелания — третья супруга, твердо знает, что мужчина в отношениях, пусть даже и международных, может быть каким угодно, только не скучным. Именно поэтому ему удается катать весь мир на эмоциональных качелях.

Чтобы не обманываться в этой связи, нужно принять, что Трамп в первую очередь президент США . Для него во главе угла стоят интересы своей страны. В том виде, в котором он их понимает. Иногда это видение совпадает с какой-то частью диапазона российских интересов — здесь и появляется возможность для сотрудничества. Но эти интересы никогда не тождественны.

Взять, к примеру, конфликт на Украине . Здесь для нынешнего американского лидера важно добиться урегулирования как можно скорее, чтобы появилась возможность заниматься тем, что он умеет лучше всего — строить бизнес и развивать деловые связи. Причем не только из экономических, но и политических интересов: для Вашингтона смерти подобно сближение России и Китая , потому что партнерство Москвы Пекина организует поминки американской гегемонии.

А вот что не в интересах России, так это попытки заключить перемирие без устранения причин, которые спровоцировали конфликт. Остановка боевых действий любой ценой — это как раз таки украинский нарратив.

Это у Киева дезертиров в месяц почти столько же, сколько людоловам из ТЦК удается набрать пополнения. Это Зеленский рискует столкнуться с блэкаутом по всей Украине этой зимой. Это у ВСУ сейчас полуокружение в Красноармейской агломерации, почти потерян Купянск, отваливается Северск , а российские штурмовики уже вошли в Константиновку . Это киевскому режиму нужно придумывать, что делать с Днепропетровской областью , где продвигаются наши войска.

Именно поэтому им кровь из носу нужна хотя бы какая-то пауза в конфликте, чтобы перевести дух. И здесь уже совпадают интересы Зеленского и Трампа. Другое дело, что это совпадение временное и если ВСУ удастся добиться желаемого, то конфликт возобновится с новой силой.

Но давайте честно: еще неделю назад Зеленский летел в Вашингтон за "Томагавками", которые непременно бы запускали по мирным российским городам — иначе как для террора это оружие Киеву не нужно. Все это поставило бы мир на грань третьей мировой войны — причем грань эта была бы гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. А потом Путин и Трамп созвонились — и триумф Зеленского обернулся публичной поркой. Неожиданно возникла история с саммитом и тоннелями до Аляски

Теперь вот санкции. Вне всякого сомнения, болезненные — как обычно, но не смертельные. Тоже как обычно. При этом западные СМИ начали вбрасывать еще и новости о том, что Трамп дал добро на использование ракет для ударов вглубь России — и это Белый дом опроверг сразу же. А потом объявил об ограничениях и отмене саммита.

Вернее, даже не отмене, а о переносе. Трамп сам признал, что встретится с Путиным "в будущем". А в этом будущем ситуация для Киева будет еще более тяжелой. Иными словами, Россия на дипломатическом фронте сумела выиграть время для фронта военного, радикально снизив риск эскалации противостоянии с Западом. И если за такое нужно заплатить неделей ожидания Будапешта, то это вполне приемлемая цена.