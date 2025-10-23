Рейтинг@Mail.ru
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
09:27 23.10.2025 (обновлено: 10:02 23.10.2025)
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
аналитика, россия, будапешт, киев, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, вооруженные силы украины
Аналитика, Россия, Будапешт, Киев, Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины

До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25

Дональд Трамп, для которого нынешняя первая леди США Мелания — третья супруга, твердо знает, что мужчина в отношениях, пусть даже и международных, может быть каким угодно, только не скучным. Именно поэтому ему удается катать весь мир на эмоциональных качелях.
Чтобы не обманываться в этой связи, нужно принять, что Трамп в первую очередь президент США. Для него во главе угла стоят интересы своей страны. В том виде, в котором он их понимает. Иногда это видение совпадает с какой-то частью диапазона российских интересов — здесь и появляется возможность для сотрудничества. Но эти интересы никогда не тождественны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
08:00
Взять, к примеру, конфликт на Украине. Здесь для нынешнего американского лидера важно добиться урегулирования как можно скорее, чтобы появилась возможность заниматься тем, что он умеет лучше всего — строить бизнес и развивать деловые связи. Причем не только из экономических, но и политических интересов: для Вашингтона смерти подобно сближение России и Китая, потому что партнерство Москвы и Пекина организует поминки американской гегемонии.
А вот что не в интересах России, так это попытки заключить перемирие без устранения причин, которые спровоцировали конфликт. Остановка боевых действий любой ценой — это как раз таки украинский нарратив.
Это у Киева дезертиров в месяц почти столько же, сколько людоловам из ТЦК удается набрать пополнения. Это Зеленский рискует столкнуться с блэкаутом по всей Украине этой зимой. Это у ВСУ сейчас полуокружение в Красноармейской агломерации, почти потерян Купянск, отваливается Северск, а российские штурмовики уже вошли в Константиновку. Это киевскому режиму нужно придумывать, что делать с Днепропетровской областью, где продвигаются наши войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп возродил доктрину Монро. Но Мэрилин Монро
08:00
Именно поэтому им кровь из носу нужна хотя бы какая-то пауза в конфликте, чтобы перевести дух. И здесь уже совпадают интересы Зеленского и Трампа. Другое дело, что это совпадение временное и если ВСУ удастся добиться желаемого, то конфликт возобновится с новой силой.
Вероятно, именно это и пытался донести до Марко Рубио Сергей Лавров. И в таких условиях, когда Трамп требует "остановиться там, где есть", саммит в Будапеште действительно имел критически мало шансов стать прорывным.
Но давайте честно: еще неделю назад Зеленский летел в Вашингтон за "Томагавками", которые непременно бы запускали по мирным российским городам — иначе как для террора это оружие Киеву не нужно. Все это поставило бы мир на грань третьей мировой войны — причем грань эта была бы гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. А потом Путин и Трамп созвонились — и триумф Зеленского обернулся публичной поркой. Неожиданно возникла история с саммитом и тоннелями до Аляски.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
03:24
Теперь вот санкции. Вне всякого сомнения, болезненные — как обычно, но не смертельные. Тоже как обычно. При этом западные СМИ начали вбрасывать еще и новости о том, что Трамп дал добро на использование ракет для ударов вглубь России — и это Белый дом опроверг сразу же. А потом объявил об ограничениях и отмене саммита.
Вернее, даже не отмене, а о переносе. Трамп сам признал, что встретится с Путиным "в будущем". А в этом будущем ситуация для Киева будет еще более тяжелой. Иными словами, Россия на дипломатическом фронте сумела выиграть время для фронта военного, радикально снизив риск эскалации противостоянии с Западом. И если за такое нужно заплатить неделей ожидания Будапешта, то это вполне приемлемая цена.
Умеет он все-таки в сделки.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Жесткая линия": в США раскрыли план ЕС после срыва саммита в Будапеште
04:45
 
АналитикаРоссияБудапештКиевДональд ТрампМарко РубиоСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
