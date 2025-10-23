https://ria.ru/20251023/bpla-2050082669.html
В Казахстане взорвался неизвестный БПЛА
Беспилотник неизвестного происхождения взорвался на западе Казахстана, недалеко от границы с Россией, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:28:00+03:00
2025-10-23T14:28:00+03:00
2025-10-23T14:47:00+03:00
В Бурлинском районе на западе Казахстана взорвался неизвестный БПЛА