Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане взорвался неизвестный БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 23.10.2025 (обновлено: 14:47 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/bpla-2050082669.html
В Казахстане взорвался неизвестный БПЛА
В Казахстане взорвался неизвестный БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
В Казахстане взорвался неизвестный БПЛА
Беспилотник неизвестного происхождения взорвался на западе Казахстана, недалеко от границы с Россией, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:28:00+03:00
2025-10-23T14:47:00+03:00
в мире
казахстан
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_a1ed6dda61f92ab8a67b3c696afa89d7.jpg
https://ria.ru/20251023/killnet-2050023188.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_149:0:1332:887_1920x0_80_0_0_c33a3a6f1288f23cd35c1c75b875e0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, бпла
В мире, Казахстан, БПЛА
В Казахстане взорвался неизвестный БПЛА

В Бурлинском районе на западе Казахстана взорвался неизвестный БПЛА

© Sputnik / Абзал КалиевСотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 23 окт — РИА Новости. Беспилотник неизвестного происхождения взорвался на западе Казахстана, недалеко от границы с Россией, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.
"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения", — говорится в релизе.
Обломки дрона нашли в удаленной местности, где никто не живет. Пострадавших и разрушений на земле не было, добавили в военном ведомстве.
Там отметили, что военные вместе с представителями госорганов выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают происхождение аппарата. Минобороны также усилило контроль за воздушным пространством.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
Вчера, 11:14
 
В миреКазахстанБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала