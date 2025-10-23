https://ria.ru/20251023/bpla-2049984503.html
При атаке БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь домов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пострадавших из-за попытки ночной атаки БПЛА на Воронежскую область нет, повреждены восемь частных домов в одном из сел, сообщил в четверг губернатор Александр Гусев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионом был сбит 21 БПЛА.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в девяти районах и одном городском округе Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил Гусев в Telegram-канале
.
Он отметил, что в одном из сел повреждены восемь частных домов: нарушено остекление, посечены фасады и кровли. Кроме того, в одном из домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано, повреждены четыре автомобиля.
"Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил губернатор.