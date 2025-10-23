Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь домов
Специальная военная операция на Украине
 
При атаке БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь домов
При атаке БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь домов
Пострадавших из-за попытки ночной атаки БПЛА на Воронежскую область нет, повреждены восемь частных домов в одном из сел, сообщил в четверг губернатор Александр... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При атаке БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь домов

При атаке БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь частных домов

Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пострадавших из-за попытки ночной атаки БПЛА на Воронежскую область нет, повреждены восемь частных домов в одном из сел, сообщил в четверг губернатор Александр Гусев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионом был сбит 21 БПЛА.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в девяти районах и одном городском округе Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что в одном из сел повреждены восемь частных домов: нарушено остекление, посечены фасады и кровли. Кроме того, в одном из домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано, повреждены четыре автомобиля.
"Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
