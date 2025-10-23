Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила не менее восьми БПЛА над Воронежской областью
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 23.10.2025
ПВО уничтожила не менее восьми БПЛА над Воронежской областью
ПВО уничтожила не менее восьми БПЛА над Воронежской областью - РИА Новости, 23.10.2025
ПВО уничтожила не менее восьми БПЛА над Воронежской областью
Дежурные силы ПВО уничтожили не менее восьми беспилотников над Воронежской областью, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Гусев: силы ПВО уничтожили не менее восьми БПЛА над Воронежской областью

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дежурные силы ПВО уничтожили не менее восьми беспилотников над Воронежской областью, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
