ПВО уничтожила не менее восьми БПЛА над Воронежской областью
Дежурные силы ПВО уничтожили не менее восьми беспилотников над Воронежской областью, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:58:00+03:00
2025-10-23T01:58:00+03:00
2025-10-23T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
