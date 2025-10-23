В Минводах впервые произвели беспилотную укладку асфальта

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские беспилотные асфальтоукладчики "Десна-2100" и "Раскат" впервые произвели беспилотную укладку асфальта в рамках выставки "Дорога", проходящей в Минводах, сообщил Минтранс РФ.
"Беспилотную укладку асфальта впервые продемонстрировали на выставке "Дорога" в Минводах... При помощи беспилотной техники российского производства - асфальтоукладчика "Десна-2100" и катков "Раскат" семи и одиннадцати тонн - уложили верхний слой дорожного полотна", - говорится в Telegram-канале министерства.
Также в рамках мероприятия была представлена технология дистанционного управления бульдозером: оператор, находящийся в Минводах, управлял техникой, расположенной в Челябинске.
"Мы создаем высокотехнологичные рабочие места и сможем строить больше с теми же ресурсами. Крайне важно, что в основе этого прорыва лежит работа отечественных ученых, инженеров и машиностроителей. Поддерживая их, мы создаем не просто дороги, а формируем технологический суверенитет России", - прокомментировал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.