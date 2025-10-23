Рейтинг@Mail.ru
В Минводах впервые произвели беспилотную укладку асфальта
22:00 23.10.2025
В Минводах впервые произвели беспилотную укладку асфальта
В Минводах впервые произвели беспилотную укладку асфальта - РИА Новости, 23.10.2025
В Минводах впервые произвели беспилотную укладку асфальта
Российские беспилотные асфальтоукладчики "Десна-2100" и "Раскат" впервые произвели беспилотную укладку асфальта в рамках выставки "Дорога", проходящей в... РИА Новости, 23.10.2025
В Минводах впервые произвели беспилотную укладку асфальта

Российская беспилотная техника провела укладку асфальта на выставке в Минводах

© РИА Новости / Евгений ОдиноковУкладка асфальта
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Укладка асфальта. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские беспилотные асфальтоукладчики "Десна-2100" и "Раскат" впервые произвели беспилотную укладку асфальта в рамках выставки "Дорога", проходящей в Минводах, сообщил Минтранс РФ.
"Беспилотную укладку асфальта впервые продемонстрировали на выставке "Дорога" в Минводах... При помощи беспилотной техники российского производства - асфальтоукладчика "Десна-2100" и катков "Раскат" семи и одиннадцати тонн - уложили верхний слой дорожного полотна", - говорится в Telegram-канале министерства.

Также в рамках мероприятия была представлена технология дистанционного управления бульдозером: оператор, находящийся в Минводах, управлял техникой, расположенной в Челябинске.
"Мы создаем высокотехнологичные рабочие места и сможем строить больше с теми же ресурсами. Крайне важно, что в основе этого прорыва лежит работа отечественных ученых, инженеров и машиностроителей. Поддерживая их, мы создаем не просто дороги, а формируем технологический суверенитет России", - прокомментировал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 километров без водителя
Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 километров без водителя
