Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
Европейский союз отложил до декабря принятие решения о том, использовать ли замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине, передает агентство... РИА Новости, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg

Bloomberg: лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России до декабря

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Европейский союз отложил до декабря принятие решения о том, использовать ли замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
«
"Лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите", - сообщили источники. Они добавили, что цель — достичь окончательного соглашения к концу года.
Как отмечается, решение было отложено после того, как Бельгия потребовала более строгих гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с кредитами на сумму 140 миллиардов евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
