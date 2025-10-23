Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Европейский союз отложил до декабря принятие решения о том, использовать ли замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите", - сообщили источники. Они добавили, что цель — достичь окончательного соглашения к концу года.
Как отмечается, решение было отложено после того, как Бельгия потребовала более строгих гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с кредитами на сумму 140 миллиардов евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
