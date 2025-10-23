Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России

"Сегодня Евросовет выступил с важным сообщением: ЕС привержен удовлетворению насущных финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий", - сказано в публикации.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.