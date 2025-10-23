Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России
22:18 23.10.2025
Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России
Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита глав ЕС в соцсети X не упомянул использования активов ЦБ РФ для финансирования Украины в 2026-2027 годах. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, украина, россия, бельгия, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросовет, евросоюз, еврокомиссия
Глава Евросовета, говоря о финансах для Киева, не упомянул активы России

Глава Евросовета Антониу Кошта
Глава Евросовета Антониу Кошта. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита глав ЕС в соцсети X не упомянул использования активов ЦБ РФ для финансирования Украины в 2026-2027 годах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе.
"Сегодня Евросовет выступил с важным сообщением: ЕС привержен удовлетворению насущных финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий", - сказано в публикации.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Реальный шанс": ЕС придумал, как спасти Киев от краха
14 октября, 02:19
 
