Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала о судебной практике раздела криптовалюты при разводе - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/advokat-2049979668.html
Адвокат рассказала о судебной практике раздела криптовалюты при разводе
Адвокат рассказала о судебной практике раздела криптовалюты при разводе - РИА Новости, 23.10.2025
Адвокат рассказала о судебной практике раздела криптовалюты при разводе
Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T06:43:00+03:00
2025-10-23T06:43:00+03:00
санкт-петербург
россия
татьяна кузьминова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/11/1513371122_0:16:3182:1806_1920x0_80_0_0_ea26eda50a7382a28ad7e73f13355429.jpg
https://ria.ru/20251020/razvod-2049270500.html
https://ria.ru/20251018/razvod-2049057895.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151337/11/1513371122_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_4991b62f99ac4fee28c55668063c1b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, татьяна кузьминова, госдума рф
Санкт-Петербург, Россия, Татьяна Кузьминова, Госдума РФ
Адвокат рассказала о судебной практике раздела криптовалюты при разводе

Адвокат Кузьминова: россияне при разводе делят криптовалюту через уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне делят криптовалюту при разводе через уголовное дело или брачный договор, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который разрешит признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. По мнению автора законопроекта, отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов.
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Адвокат рассказала, как после развода не потерять право жить с ребенком
20 октября, 04:15
"Судебная практика в полном объёме лишь начинает формироваться применительно к спорам о разделе таких активов семьи, как криптовалюта. Однако, манёвров опровергнуть, что криптовалюта - это не совместное имущество и приобреталось не в браке на общие денежные средства по по-прежнему немало", - сказала Кузьминова.
Адвокат привела в пример дело Ленинского суда Санкт-Петербурга, в котором суд не признал совместно-нажитым имуществом криптовалюту Russian Mining Coin, в связи с отсутствием должных доказательств.
"Для судебной инстанции неважно, какое имущество делить. Важно представить суду в рамках статьи 56 ГПК РФ доказательства, которые будут обосновывать позицию истца. На практике самым надежным способом получения доказательств по электронному следу является обращение в правоохранительные органы. Именно через уголовное дело возможно получить необходимые доказательства, но здесь процессуальные сроки будут гипертрофированы, и сама мораль семейного спора через плоскость уголовного дела подходит не всем, но при этом пользуется спросом, так как семейные споры по-прежнему одни из самых жестоких", - сказала она.
Адвокат назвала оптимальным вариантом договориться о разделе имущества в рамках брачного договора, чтобы минимизировать финансовые и эмоциональные затраты.
"Как минимум, это более современный способ урегулирования спорной ситуации и купирование попытки раздела имущества в будущем (так как срок раздела не 3 года после расторжения брака, а 3 года с момента, когда сторона узнала что ее право нарушено)", - отметила Кузьминова.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей
18 октября, 10:35
 
Санкт-ПетербургРоссияТатьяна КузьминоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала