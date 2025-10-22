Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном
11:22 22.10.2025
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном
в мире, сша, украина, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном

Макгрегор назвал Зеленского марионеткой и сравнил с Эпштейном

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сравнил Владимира Зеленского со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и призвал опубликовать его досье.
"Думаю, что этот человек (Зеленский) марионетка и он делает то, что ему говорят богатые и влиятельные силы на Западе. Поэтому для меня Зеленский все равно, что Эпштейн… Давайте посмотрим досье на Зеленского. Уверен, что оно столь же плохое", - заявил Макгрегор в интервью американскому блогеру Марио Науфалу на его YouTube-канале.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
09:34
Ранее Макгрегор заявил в беседе с РИА Новости, что при меньшем сопротивлении со стороны "глобалистских лидеров" Запада конфликт на Украине мог бы быстро завершиться.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
США устали слушать политические сказки Зеленского, считает Медведчук
09:29
 
