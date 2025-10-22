МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента Украины.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк во вторник сообщал, что Рада поддержала увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен, в том числе за счет доходов от замороженных активов России.
"Возвращено с подписью президента", - говорится в карточке к законопроекту.
Железняк 6 октября сообщал, что кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что большую часть расходов предлагается покрыть за счет еще неполученных от ЕС 6 миллиардов евро из доходов от замороженных активов РФ.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.